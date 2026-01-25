ua en ru
Вс, 25 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

"АТЕШ" уничтожили автомобиль войск РФ в Брянске: оборудование для фронта сгорело дотла

Воскресенье 25 января 2026 08:15
UA EN RU
"АТЕШ" уничтожили автомобиль войск РФ в Брянске: оборудование для фронта сгорело дотла Фото: россияне использовали авто для нужд подразделений, действующих в приграничье (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Партизаны "АТЕШ" устроили очередную диверсию в тылу России. На этот раз был уничтожен автомобиль и его содержимое, которое должно было оказаться на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "АТЕШ".

"После призыва (АТЕШ) к активному сопротивлению, новоиспечённый агент нашего движения провел успешную диверсию в Брянске, уничтожив автомобиль российских оккупантов, который использовался для нужд подразделений, действующих в приграничье", - говорится в публикации.

В результате поджога машина оккупантов выгорела дотла вместе с ценным содержимым. Агенты рассказали, что внутри автомобиля было дорогостоящее оборудование и снаряжением которое должно было отправиться на передовую.

"Эта операция в Брянске в очередной раз доказывает: военное имущество рашистов не застраховано от уничтожения даже в глубоком тылу. Мы продолжаем охоту за логистикой и техникой врага, лишая их ресурсов для продолжения агрессии", - резюмировали партизаны.

Другие диверсии "АТЕШ"

Напомним, 18 января стало известно, что агент партизанского движения "АТЕШ" успешно провел диверсию в промышленной зоне Володарского района Брянской области. Он вывел из строя электроподстанцию, которая обеспечивала энергией станцию "Полпинская", по которой идут эшелоны с боеприпасами и техникой на фронт.

Также мы писали, что 21 января агенты провели успешную диверсию на железной дороге в Белгородской области, остановив переброску боеприпасов, горючего и лигистического грузов для оккупантов в сторону Харьковской области.

Отметим, что "АТЕШ" проводит очень разные операции. В частности, 16 января стало известно, что партизаны провели разведку штаба 2-й армии, руководящей штурмом Покровска.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Брянская область Пожар Война в Украине
Новости
Враг целый день атакует Киевскую область: разрушены дома, травмированы четыре человека
Враг целый день атакует Киевскую область: разрушены дома, травмированы четыре человека
Аналитика
Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредит МВФ под угрозой? Украина хочет изменить условия программы из-за ФОПов