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Мережа АТБ встановила норми продажу продуктів в одні руки для захисту покупців від спекулянтів

Новини » Суспільство     17.03.2020 - 23:51
Мережа АТБ встановила норми продажу продуктів в одні руки для захисту покупців від спекулянтів
Ілюстративне фото (atbmarket.com)

Обмеження на продаж товарів почне діяти вже з 18 березня

Компанія "АТБ-Маркет" ввела в мережі превентивні заходи, які дозволять уникнути нестачі товарів в окремих магазинах мережі через ажіотаж попиту спантеличених покупців і спекулянтів, які намагаються нажитися на подіях, пов'язаних з епідемією коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Як повідомили в компанії, обмеження на продаж товарів в одні руки почне діяти в магазинах мережі вже з 18 березня.

"Ажіотаж створюють не стільки запасливі громадяни, скільки недобросовісні покупці, які потім спекулюють товарами першої необхідності. Щоб не допустити штучно створеного ажіотажу, компанія "АТБ-Маркет" вводить у всіх супермаркетах превентивні заходи. Зокрема, вода, пиво та напої в пластикових пляшках будуть відпускатися у кількості не більше 12 одиниць в одні руки. Всі інші товари продаватимуться в кількості не більше 5 штук в одні руки", - повідомили в компанії.

Як додали в АТБ, заходи вимушені та спрямовані на боротьбу зі спекулянтами.

"Піклуючись про покупців, компанія боролася і буде боротися зі штучним ажіотажем на продукти першої необхідності. Просимо наших покупців з розумінням поставитися до цих обмежень", - прокоментували в компанії "АТБ-Маркет".

Нагадаємо, раніше в компанії розповіли, що товарів на полицях супермаркетів та у розподільних центрах корпорації АТБ достатньо, щоб задовольнити попит покупців, а логістична система дозволить забезпечити постійне поповнення власних запасів і магазинів АТБ.

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