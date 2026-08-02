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Продуктовые гиганты Украины: кто стоит за АТБ, Сильпо, Novus и Varus

07:30 02.08.2026 Вс
2 мин
От семейных кланов к иностранным инвесторам: кто контролирует топ-10 продуктового ритейла страны
aimg Ирина Костюченко aimg Олег Хомчук
Продуктовые гиганты Украины: кто стоит за АТБ, Сильпо, Novus и Varus Сеть АТБ берет начало с 90-х годов (фото: Getty Images)
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Украинский продуктовый ритейл все больше концентрируется вокруг крупнейших игроков. В 2025 году топ-10 сетей сформировали более 27% оборота всей розничной торговли страны, а их владельцами являются как украинские предприниматели, так и иностранные инвесторы.

О владельцах крупнейших продуктовых сетей страны читайте в материале РБК-Украина "Владельцы полок. Кому принадлежат АТБ, Сильпо, Novus, Varus и сколько они зарабатывают ".

Главное:

  • АТБ контролируют Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун – по 33,3% каждый.

  • Контрольный пакет Fozzy Group (51%) принадлежит Владимиру Костельману, еще по 23,5% Роман Чигирь и Олег Сотников, Юрий Гнатенко – 2,5%.

  • Novus контролируют Марина Познякова (50%), Раймондас Туменас (39,6%) и Агне Рузгиэне (10,4%).

  • Varus принадлежит Руслану Шостаку и Валерию Киптику – по 50%.

  • Состояние Буткевича оценивается в 678 млн долларов.

По обороту первенство сохраняет АТБ – 247,3 млрд. гривен и 40% рынка. За ним следуют Fozzy Group (165,9 млрд грн), Novus (34,69 млрд грн) и Varus (24,09 млрд грн).

АТБ: путь от горючего к дискаунтерам

Сеть АТБ выросла из корпорации "АгроТехБизнес", которая начинала с оптовой торговли горючим в 1993 году. Геннадий Буткевич в 1990-х годах возглавлял правоохранительные структуры Днепропетровщины и службы безопасности корпораций "Содружество" и ЕЭСУ, а в 1996 году стал владельцем мясокомбината "Юбилейный".

Уже в 2013 году АТБ обошло Fozzy Group посредством оптимизации затрат и собственного производства.

Компанией в трех равных частях владеют днепровские бизнесмены Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун. В 2025 году журнал "Фокус" оценил капитал Буткевича в 678 млн. долларов.

Fozzy, Novus и Varus: другая история успеха

Fozzy Group ("Сильпо", "Фора", "Траш") стартовал в Днепре в 1990-х как студенческий бизнес по продаже кофе, чая, шоколада и сигарет. Его ключевым владельцем с долей 51% является Владимир Костельман. Остальные – по 23,5% – принадлежат однокурсникам Олегу Сотникову и Роману Чигирю. Миноритарий с 2,5% – Юрий Гнатенко.

Novus зашел в Киев в 2008 году благодаря литовской группе BT Invest во главе с Раймондасом Туменасом (доля 39,6%) и сейчас показывает самую высокую маржу среди топ-игроков – 1,63%. Половиной акций компании владеет Марина Познякова. Еще 10,4% у Агне Рузгиене.

Varus 50/50 принадлежит Руслану Шостаку и Валерию Киптику и входит в корпорацию Terwin.

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