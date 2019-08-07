Президент Киргизії перервав відпустку на тлі ситуації з Атамбаєвим

Фото: Сооронбай Жеенбеков (president.kg)

Жеенбеков пішов у відпустку 5 серпня

Президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков перервав свою відпустку і попрямував до столиці країни Бішкеку на тлі ситуації з колишнім президентом Алмазбеком Атамбаєвим. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу президента Киргизії.

Як повідомляється, Жеенбеков пішов у відпустку 5 серпня. Інформація про його повернення з'явилася на тлі повідомлень про затримання екс-президента Алмазбека Атамбаєва в його резиденції.

За словами адвоката Атамбаєва Сергія Слєсарєва, "він знаходиться в безпечному місці" і не затриманий. Інформацію про затримання також спростувала місцевий депутат Ірина Карамушкіна.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Киргизії спецназ штурмує резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. В результаті силової операції кілька людей отримали поранення.

Зазначимо, Атамбаєв очолював Киргизії з 2011 по 2017 рік, став першим президентом, який добровільно пішов після першого терміну, а не був повалений в результаті революції. Генпрокуратура Киргизії стверджує, що у неї є підстави для заведення кримінальних справ на екс-президента і вже кілька разів викликала його на допит, але він не був. На сьогодні Атамбаєв знаходиться в опозиції до чинної влади.

Нагадаємо, новий президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков офіційно вступив на посаду у листопаді 2017 року. Через деякий час правоохоронні органи почали переслідувати оточення Атамбаєва і добилися зняття з нього недоторканності.

Його перевіряють на причетність до незаконного збагачення, незаконного заволодіння земельною ділянкою, корупції при модернізації ТЕЦ Бішкека, а також звільнення у 2013 році кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Атамбаєв називає всі звинувачення проти нього "абсурдом", він постійно перебуває у своїй резиденції, розташованій у передгірній зоні до 20 км від Бішкека.