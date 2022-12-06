Атаки ВСУ на линии Сватово - Кременная и попытки оккупантов окружить Бахмут: карты боев

В Луганской области российские войска продолжали оборонять свои позиции на линии Сватово - Кременная от атак украинских военных в ходе контрнаступательной операции Сил обороны Украины в этих районах.

В Донецкой области оккупанты продолжали наращивать успехи вокруг Бахмута, но еще не окружили город и вели наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк.

Украинские источники утверждали, что небольшие российские штурмовые группы численностью 15-20 человек пытаются прорваться через позиции ВСУ.

Российские оккупационные "власти" продолжали насильно вывозить в РФ украинских детей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под предлогом того, что дети нуждаются в особом медицинском уходе.

Войска РФ обстреляли более 20 населенных пунктов на правом (западном) берегу Днепра и продолжали наносить удары по Херсону.

В Главном разведывательном управлении (ГУР) Министерства обороны Украины сообщили, что российские военные совместно с МВД России предпринимают шаги по запуску к февралю 2023 года электронной базы данных для документирования личных данных всех военнослужащих и ограничения их передвижения даже без формы.