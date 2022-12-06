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Атаки ЗСУ на лінії Сватове - Кремінна і спроби окупантів оточити Бахмут: карти боїв

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Донецькій області російські окупанти не припиняють штурмові дії в районах Бахмута та Авдіївки, а в Луганській області військові ЗСУ атакують позиції загарбників на лінії Сватове - Кремінна.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

В Луганській області російські війська продовжували обороняти свої позиції на лінії Сватове - Кремінна від атак українських військових під час контрнаступної операції Сил оборони України в цих районах.

В Донецькій області окупанти продовжували нарощувати успіхи навколо Бахмута, але ще не оточили місто і вели наступальні операції в районі Авдіївка-Донецьк.

Українські джерела стверджували, що невеликі російські штурмові групи чисельністю 15-20 осіб намагаються прорватися через позиції ЗСУ.

Російська окупаційна "влада" продовжувала насильно вивозити до РФ українських дітей з окупованих територій Донецької та Луганської областей під приводом того, що діти потребують особливого медичного догляду.

Війська РФ обстріляли понад 20 населених пунктів на правому (західному) березі Дніпра і продовжували завдавати ударів по Херсону.

У Головному розвідувальному управлінні (ГУР) Міністерства оборони України повідомили, що російські військові спільно з МВС Росії роблять кроки щодо запуску до лютого 2023 року електронної бази даних для документування особистих даних усіх військовослужбовців та обмеження їх пересування навіть без форми.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ просуваються в Луганській області та вже перебувають за кілька кілометрів від міста Кремінна. Цю інформацію про просування до Кремінної захисників України озвучував також і голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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Війна Росії проти УкраїниКарта бойових дій