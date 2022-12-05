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Украинские военные все ближе продвигаются к Кременной, - Гайдай

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Украина, Понедельник 05 декабря 2022 22:00
Украинские военные все ближе продвигаются к Кременной, - Гайдай Фото: Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА (t me dom_channel)
Автор: Дмитрий Браславский

Контрнаступление Вооруженных сил Украины в Луганской области продолжается и военные все ближе продвигаются к Кременной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в эфире национального телемарафона.

"Военные в Луганской двигаются в направлении Сватово - Кременная, а значит, в ближайшее время следует ожидать хороших новостей от Генерального штаба ВСУ", - заявил Гайдай.

Украинские военные все ближе продвигаются к Кременной, - Гайдай

Глава области добавил, что самая сложная ситуация на фронте сохраняется в Белогоровке. Он добавил, что россияне продолжают ее атаковать, но успеха у них там нет. В Белогоровке остаются еще шесть мирных жителей.

"Морозная погода способствует продвижению украинских военных в регионе", – добавил Гайдай.

Напомним, что холодная погода и замерзшая земля будут способствовать продвижению ВСУ в Луганской области.

Украинские военные продвигаются в Луганской области и уже находятся в нескольких километрах от города Кременная.

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