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Атаки ВСУ на линии Сватово - Кременная и попытки оккупантов окружить Бахмут: карты боев

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Вторник 06 декабря 2022 04:43
Атаки ВСУ на линии Сватово - Кременная и попытки оккупантов окружить Бахмут: карты боев Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Донецкой области российские оккупанты не прекращают штурмовые действия в районах Бахмута и Авдеевки, а в Луганской области военные ВСУ атакуют позиции захватчиков на линии Сватово - Кременная.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Атаки ВСУ на линии Сватово - Кременная и попытки оккупантов окружить Бахмут: карты боев

В Луганской области российские войска продолжали оборонять свои позиции на линии Сватово - Кременная от атак украинских военных в ходе контрнаступательной операции Сил обороны Украины в этих районах.

Атаки ВСУ на линии Сватово - Кременная и попытки оккупантов окружить Бахмут: карты боев

В Донецкой области оккупанты продолжали наращивать успехи вокруг Бахмута, но еще не окружили город и вели наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк.

Украинские источники утверждали, что небольшие российские штурмовые группы численностью 15-20 человек пытаются прорваться через позиции ВСУ.

Атаки ВСУ на линии Сватово - Кременная и попытки оккупантов окружить Бахмут: карты боев

Российские оккупационные "власти" продолжали насильно вывозить в РФ украинских детей с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей под предлогом того, что дети нуждаются в особом медицинском уходе.

Войска РФ обстреляли более 20 населенных пунктов на правом (западном) берегу Днепра и продолжали наносить удары по Херсону.

Атаки ВСУ на линии Сватово - Кременная и попытки оккупантов окружить Бахмут: карты боев

В Главном разведывательном управлении (ГУР) Министерства обороны Украины сообщили, что российские военные совместно с МВД России предпринимают шаги по запуску к февралю 2023 года электронной базы данных для документирования личных данных всех военнослужащих и ограничения их передвижения даже без формы.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ продвигаются в Луганской области и уже находятся в нескольких километрах от города Кременная. Эту же информацию о продвижении к Кременной защитников Украины озвучивал также и глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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