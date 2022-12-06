Атаки ЗСУ на лінії Сватове - Кремінна і спроби окупантів оточити Бахмут: карти боїв

В Донецькій області російські окупанти не припиняють штурмові дії в районах Бахмута та Авдіївки, а в Луганській області військові ЗСУ атакують позиції загарбників на лінії Сватове - Кремінна.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни ( ISW ).

В Луганській області російські війська продовжували обороняти свої позиції на лінії Сватове - Кремінна від атак українських військових під час контрнаступної операції Сил оборони України в цих районах.

В Донецькій області окупанти продовжували нарощувати успіхи навколо Бахмута, але ще не оточили місто і вели наступальні операції в районі Авдіївка-Донецьк.

Українські джерела стверджували, що невеликі російські штурмові групи чисельністю 15-20 осіб намагаються прорватися через позиції ЗСУ.

Російська окупаційна "влада" продовжувала насильно вивозити до РФ українських дітей з окупованих територій Донецької та Луганської областей під приводом того, що діти потребують особливого медичного догляду.

Війська РФ обстріляли понад 20 населених пунктів на правому (західному) березі Дніпра і продовжували завдавати ударів по Херсону.

У Головному розвідувальному управлінні (ГУР) Міністерства оборони України повідомили, що російські військові спільно з МВС Росії роблять кроки щодо запуску до лютого 2023 року електронної бази даних для документування особистих даних усіх військовослужбовців та обмеження їх пересування навіть без форми.