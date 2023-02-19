Ничего не изменилось с начала агрессии. Игнат отреагировал на якобы стягивание авиации РФ
Россияне стянули свою авиацию еще в начале полномасштабного вторжения в Украину. С тех пор ситуация никак не изменилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
"Что касается самолетов. Уже пятый день обсуждается тема "стягивания самолетов", но ничего не изменилось с начала агрессии. Они как стянули около 750 самолетов, так они в таком, примерно, количестве там и находятся. Но не на границе с Украиной, ни в коем случае, а на тех 40 аэродромах, которые использует оккупант для агрессии против Украины", - заявил Игнат.
По его словам, эти аэродромы находятся и на оккупированных территориях, и в России, и в Беларуси. У россиян сейчас мощная авиационная группировка, но у украинских войск есть что противопоставить.
Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что по данным западной разведки, Россия накапливает самолеты вблизи границы с Украиной.
Позже Игнат заявил, что россияне не могут стянуть свою авиацию к границам с Украиной, поскольку для этого необходимы аэродромы и другая инфраструктура.
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