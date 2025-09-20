Атаки под Купянском, Покровском и Торецком: карты боев от Генштаба

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных удара двумя ракетами и 78 авиационных ударов, сбросив 154 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 6137 дронов-камикадзе и осуществили 4752 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 95 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один пункт управления беспилотных летательных аппаратов, три артиллерийских средства, один командно-наблюдательный пункт противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло девять боестолкновений. Кроме того, враг нанес 9 авиационных ударов, сбросив 27 управляемых бомб, а также совершил 146 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанск, Фиголевка и в направлении Отрадного.

На Купянском направлении за сутки произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Шандриголово, Колодязи, Торское, Заречное и в сторону населенных пунктов Ставки, Новоселовка, Среднее.

На Северском направлении в районах Ямполя, Серебрянки, Северска, Выемки и Дроновки противник девять раз атаковал позиции украинских войск.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения, захватчик атаковал в районе Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 19 атак в районах Торецка, Щербиновки, Полтавки и в сторону Плещеевки, Русиного Яра, Иванополья, Степановки.

На Покровском направлении защитники остановили 50 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Новое Шахово, Родинское, Новоэкономическое, Луч, Лысовка, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Дачное, Красный Лиман, Новопавловка.

На Новопавловском направлении враг 33 раза атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Филиал, Воскресенка, Березовое, Малиевка, Новоивановка, Поддубное, Зеленый Гай, Толстой, Январское, Новониколаевка и Ольговское.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении враг дважды наступал в районе населенного пункта Каменское и в сторону Степногорска.

На Приднепровском направлении враг дважды тщетно пытался приблизиться к позициям наших защитников в направлении Антоновского моста.