ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Атаки на Київ пов’язані з тим, що Банкову не влаштовує самостійність міськвлади, - Білоцерковець

Новость на русском →
Київ, Середа 02 червня 2021 14:59
Атаки на Київ пов’язані з тим, що Банкову не влаштовує самостійність міськвлади, - Білоцерковець фото: Дмитро Білоцерковець (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

Останні атаки на Київ пов’язані з тим, що Банкову не влаштовує самостійність міської влади.

Про це заявив депутат від фракції "УДАРу" в Київській міській раді Дмитро Білоцерковець в інтерв’ю "Главкому".

За його словами, центральна влада має спершу вирішити проблеми, які у її компетенції.

"А якщо вистачає часу і можливостей, і при цьому є бажання допомогти - роботи всім вистачить. Центральна влада може встановити справедливі тарифи на газ для киян, повернути мільярдні борги за перевезення Києвом пільговиків, або ж повернути місту 20% ПДФО. Ще можна побудувати об’їзну дорогу, про яку окрім красивих картинок з презентацій більше нічого не відомо, добудувати Дарницький міст, який вже стільки років не введений в експлуатацію. Він же на балансі у центральної влади", - підкреслив Білоцерковець.

Він вважає, що останні атаки на Київ пов’язані з тим, що Банкову не влаштовує самостійність міської влади.

"Що тоді, що зараз така війна починається з однієї причини - незалежний мер столиці в принципі не потрібний центральній владі. Вони думають, що це для них - якась потенційна небезпека", - підсумував депутат від "УДАРу" у Київраді.

Раніше правоохоронці з різних структур провели понад 70 обшуків у комунальних підприємствах Києва і департаментах КМДА. Експерти назвали це політичним тиском.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Віталий Кличко обшук УДАР
NEWS
Милованов очолив наглядову раду "Укроборонпрому"
Милованов очолив наглядову раду "Укроборонпрому"
DAILY
У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна У режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО