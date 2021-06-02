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Атаки на Киев связаны с тем, что Банковую не устраивает самостоятельность горвласти, - Белоцерковец

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Киев, Среда 02 июня 2021 14:59
Атаки на Киев связаны с тем, что Банковую не устраивает самостоятельность горвласти, - Белоцерковец фото: Дмитрий Белоцерковец (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

Последние атаки на Киев связаны с тем, что Банковую не устраивает самостоятельность городских властей.

Об этом заявил депутат от фракции "Удара" в Киевском городском совете Дмитрий Белоцерковец в интервью "Главкому".

По его словам, центральная власть должна сначала решить проблемы, которые в ее компетенции.

"А если хватает времени и возможностей, и при этом есть желание помочь - работы всем хватит. Центральная власть может установить справедливые тарифы на газ для киевлян, отдать миллиардные долги за перевозку Киевом льготников или же вернуть городу 20% НДФЛ. Еще можно построить объездную дорогу, о которой кроме красивых картинок из презентаций больше ничего не известно, достроить Дарницкий мост, который уже столько лет не введен в эксплуатацию. Он же на балансе у центральной власти", - подчеркнул Белоцерковец.

Он считает, что последние атаки на Киев связанные с тем, что Банковую не устраивает самостоятельность городской власти.

"Что тогда, что сейчас такая война начинается по одной причине - независимый мэр столицы в принципе не нужен центральной власти. Они думают, что это для них - некая потенциальная угроза",- подытожил депутат от "УДАРа" в Киевсовете.

Ранее правоохранители из разных структур провели более 70 обысков в коммунальных предприятиях Киева и департаментах КГГА. Эксперты назвали это политическим давлением.

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