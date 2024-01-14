Атаки на хуситов. США передали "личное сообщение" Ирану

"Я уже передал послание Ирану. Они знают, что не должны ничего делать. Мы сделали это частным образом, и мы уверены, что хорошо подготовились", - сказал президент США Джо Байден журналистам в Белом доме.

На вопрос, ведут ли США войну с Ираном, глава Белого дома ответил: "Нет. Иран не хочет войны с нами".

В то же время, Байден подчеркнул, что США и союзники "обязательно ответят хуситам, если они будут продолжать это возмутительное поведение".

Иран отрицает свою причастность к атакам хуситов на корабли в Красном море, но Тегеран подозревают в поставках оружия боевикам. В США заявляют, что иранская разведка имеет решающее значение для подготовки атак на суда.

Удары по объектам хуситов в Йемене

В ноябре военизированная группировка шиитов-зейдитов, также известная как "йеменские хуситы", начала атаки на гражданские суда в Красном море, которые имеют связи с Израилем. Это происходит на фоне войны Израиля с ХАМАСом, - последних поддерживают йеменские боевики и Иран.

10 января хуситы провели одну из самых масштабных атак в Красном море за последние месяцы. Военно-морские силы США сбили 24 ракеты и БпЛА боевиков, запущенных с территории Йемена.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов, нанесли совместные удары по объектам хуситов на территории Йемена. В операции были задействованы самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы обучения боевиков. Было поражено 60 целей в 16 местах.

В ночь на 13 января США и союзники провели второй раунд ударов по объектам хуситов в Йемене. Было атаковано 12 локаций боевиков.

Однако несмотря на это, хуситы все еще могут продолжать атаковать корабли.

Байден заявил, что йеменских хуситов необходимо признать террористической группировкой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.