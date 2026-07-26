Атака на ВОТ Крыма: что удалось поразить дронам

Удары по разным районам и городам Крыма происходили в эту ночь. Известно как минимум о поражении Таврической ТЭС недалеко от Симферополя.

Эту электростанцию оккупанты запустили в работу еще в 2019 году. Она имеет мощность 470 МВт.

Это не первая атака этого объекта инфраструктуры российских захватчиков. Буквально месяц назад туда уже наведывались "неизвестные дроны". После удара горела как сама ТЭС, так и другие инфраструктурные газовые объекты рядом.

Также местные жители информируют, что ночью атаковали Ялту и Феодосию. Хотя пока результат ударов неизвестен.