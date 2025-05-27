Украинские партизаны парализовали движение военных эшелонов в РФ

Украинские партизаны сорвали график поставки вооружений для группировки российских войск в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Отмечается, что партизаны вывели из строя релейный шкаф на железнодорожном полотне в пригороде Ясногорска в Тульской области (РФ). Колея ведет в направлении Курской области, где сосредоточена группировка российских оккупантов.
"Эта акция тщательно спланирована: поврежденный релейный шкаф обеспечивает связь и управление стрелочными переводами на критически важном участке пути. Без своевременной подачи питания, автоматизированные системы не могут перенаправлять поезда, из-за чего движение грузовых поездов испытывает серьезные задержки", - отмечается в сообщении.
В "АТЕШ" добавили, что главная цель атаки - замедлить поставки вооружения и военной техники к передовому рубежу.
"Каждая отложенная цистерна с топливом, каждый сорванный эшелон с боеприпасами, прямо влияет на боеспособность и снабжение российских войск. Все это затягивает переброску резервов и затрудняет организацию новых наступательных операций", - отметили в движении.
Партизаны также обнародовали фото- и видеоотчет диверсии.
Украинские партизаны ведут активную тыловую борьбу с армией российского агрессора на временно оккупированных территориях Украины и на территории России.
На днях агенты движения "АТЕШ" выяснили, что российские захватчики активно готовятся к массированному удару дронами по Крыму.
Также партизаны устроили диверсию в тылу оккупантов на временно оккупированной территории Херсонской области.
Ранее агенты "АТЕШ" провели разведку на важном оборонном заводе в Санкт-Петербурге.
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