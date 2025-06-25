Атака на суверенитет: комиссар ЕС озвучил масштабы разрушений культурного наследия Украины

Микаллеф со ссылкой на ЮНЕСКО рассказал, что российские атаки на сегодня уже повредили 485 культурных объектов.

"Оценки потребностей в восстановлении и реконструкции только в секторах культуры и туризма уже превысили девять миллиардов евро", - сообщил он.

Более того, по его словам, атаки не ограничились только культурным наследием Украины.

"Организованные дезинформационные кампании постоянно атакуют украинское нематериальное культурное наследие. Это варварская атака на украинский суверенитет. Это сознательное решение подорвать идентичность, единство и моральный дух Украины и украинцев", - подчеркнул Микаллеф.

В свою очередь министр культуры и информационной политики Украины Николай Точицкий сообщил, что Россия повредила или полностью уничтожила 2333 объекта культурной инфраструктуры. В Украине уничтожено 1482 объекта культурного наследия, включая:

исторические памятники,

церкви,

театры,

музеи,

библиотеки.

"Многие из них имеют национальное или даже глобальное значение, включая культурное наследие ЮНЕСКО, Собор Святой Софии в Киеве, исторический центр Одессы, который позавчера снова получил повреждения. И, конечно, здание Госпрома в Харькове, которое подвергалось атакам много раз в течение этих трех с половиной лет войны", - отметил Точицкий.

Чиновники анонсировали создание Украинского фонда культурного наследия - механизма координации, направленного на долгосрочную поддержку сохранения и восстановления культурного наследия Украины.

Его официальное представление запланировано на Конференции по восстановлению Украины, которая будет проходить 10-11 июля 2025 года в Риме.