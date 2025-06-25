Атака на суверенітет: комісар ЄС озвучив масштаби руйнувань культурної спадщини України

Мікаллеф з посиланням на ЮНЕСКО розповів, що російські атаки на сьогодні вже пошкодили 485 культурних об’єктів.

"Оцінки потреб у відновленні та реконструкції лише в секторах культури та туризму вже перевищили дев’ять мільярдів євро", - повідомив він.

Ба більше, за його словами, атаки не обмежилися лише культурною спадщиною України.

"Організовані дезінформаційні кампанії постійно атакують українську нематеріальну культурну спадщину. Це варварська атака на український суверенітет. Це свідоме рішення підірвати ідентичність, єдність і моральний дух України та українців", - наголосив Мікаллеф.

Своєю чергою міністр культури та інформаційної політики України Микола Точицький повідомив, що Росія пошкодила або повністю знищила 2333 об’єкти культурної інфраструктури. В Україні знищено 1482 об’єкти культурної спадщини, включаючи:

історичні пам’ятники,

церкви,

театри,

музеї,

бібліотеки.

"Багато з них мають національне або навіть глобальне значення, включно з культурною спадщиною ЮНЕСКО, Собором Святої Софії в Києві, історичним центром Одеси, який позавчора знову зазнав пошкоджень. І, звісно, будівля Держпрому в Харкові, яка зазнавала атак багато разів протягом цих трьох із половиною років війни", - зазначив Точицький.

Посадовці анонсували створення Українського фонду культурної спадщини - механізму координації, спрямованого на довгострокову підтримку збереження та відновлення культурної спадщини України.

Його офіційне представлення заплановане на Конференції з відновлення України, що проходитиме 10-11 липня 2025 року в Римі.