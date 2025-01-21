Атака на Смоленский авиазавод: в ЦПД рассказали о важности объекта

Отмечается, что акционерное общество (АО) "Смоленский авиационный завод" (СМАЗ) тесно связан с другими предприятиями российского оборонного комплекса. Он поставляет компоненты и участвует в кооперации для создания современных авиационных систем.

По словам Коваленко, на Смоленском авиазаводе занимаются производством и модернизацией военных самолетов, в частности штурмовиков Су-25.

"Также (предприятие) обеспечивает капитальный ремонт и техническое обслуживание авиационной техники, что позволяет РФ сохранять боеспособность устаревших моделей самолетов", - рассказал он.

Руководитель ЦПД подчеркнул, что каждый удар по такому заводу "будет разрушать способность России поддерживать собственную авиацию в боеспособном состоянии".

Удар дронов по Смоленскому авиазаводу

Ранее сообщалось, что в Смоленске этой ночью, 21 января, несколько раз раздавались взрывы, и в небе фиксировали беспилотники. Также в районе города работала ПВО ВС РФ.

Сначала в росмедиа писали, что целью дроновой атаки мог быть местный нефтеперерабатывающий завод. Однако позже выяснилось, что под атаку, в частности, попал Смоленский авиационный завод.

В сети были обнародованы многочисленные кадры о взрывах в Смоленске на фоне дроновой атаки и работы ПВО. Также сообщалось о пожарах в городе.

Губернатор Смоленской области возложил ответственность за воздушное нападение на Украину. Российский чиновник также утверждает, что попытка осуществить атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам в области была "пресечена", и обошлось без пострадавших.

"На земле и на крышах отдельных зданий отмечены возгорания кровли в результате падения обломков БПЛА. Также повреждены окна жилых домов", - говорится в публикации губернатора утром в Telegram.

Добавим, Минобороны РФ в утреннем отчете заверило, что этой ночью было "перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов над 5 регионами. Из них десять - в Смоленской области.