Атака "Шахедов" по Украине: в Киеве снова тревога, в области работает ПВО (обновлено)

Сигнал об угрозе атаки с воздуха раздался в столице около 03:24.

"Немедленно направляйтесь в укрытия!" - призывают жителей Киева в администрации.

Как отметили в командовании Воздушных сил ВСУ, фиксируется движение беспилотников противника в сторону Киева и Броваров.

"БпЛА в Киевской области, курсом на Бровары/Киев", - говорится в объявлении военных в Telegram в 03:27.

Кроме того, стало известно о работе сил и средств противовоздушной обороны Киевской области.

"Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - заявили в Киевской областной военной администрации (КОВА).

Обновлено: отмена и снова тревога

Около 03:39 в Киеве заявили об отбое воздушной тревоги, так же как и в Киевской области. Но уже через пару минут сигнал снова раздался в столице, да и в области тоже.

"Г. Киев - воздушная тревога! Немедленно направляйтесь к укрытию!" - говорится в объявлении КГВА.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что в Киевской области есть угроза ударных дронов врага.

В мониторинговых группах пишут о фиксации "Шахеда" над столицей в одном из районов.

Обновлено: снова отбой тревоги

Уже около 04:02 в Киеве, а также в Киевской области, снова объявили об отбое воздушной тревоги.

"Отбой угрозы ударных БПЛА", - говорится в заявлении Воздушных сил.

Ночная воздушная атака

Напомним, российские оккупанты в ночь на 1 августа устроили очередную воздушную атаку по территории Украины. Противник для этого применил беспилотники, а также было предупреждение от Воздушных сил об угрозе баллистики.

Так, в ряде областей Украины была объявлена ​​воздушная тревога.

Во время нее сообщалось о взрывах в районе Днепра, а также стало известно о взрывах в Запорожье, которые были слышны в разных районах.

Следует напомнить, что минувшей ночью росармия устроила массированную атаку "Шахедов" по Украине, причем много дронов-камикадзе оккупанты направляли именно для ударов по Киеву. Однако все 89 БПЛА врага, а также ракета, были сбиты силами ПВО ВСУ. В столице "прилеты" не фиксировали.