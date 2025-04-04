Атака "Шахедов" РФ по Харькову: количество пострадавших и погибших возросло

Что известно об атаке по Харькову 3 апреля

Напомним, что примерно с 21:58 в Харькове были слышны звуки взрывов. Мер города писал о как минимум двух ударах в Новобаварском районе. В частности, было попадание по двухэтажному дому (там был пожар) и по многоквартирном.

"В результате вражеского удара загорелась крыша многоэтажки на площади 500 м. кв, возгорание семи автомобилей и двух квартир на общей площади 70 квадратных метров", - информировал глава Харьковской ОВА.

Позже в ГСЧС сообщили, что в результате попаданий жилую застройку и админздания возникли четыре очага пожаров, которые охватили более 600 квадратных метров.

Важно отметить, что этой ночью был атакован не только Харьков. Подробнее об атаке по Харькову, Днепру, Запорожской и Киевской областях - читайте в материале РБК-Украина.

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