Атака "Шахедів" РФ по Харкову: кількість постраждалих і загиблих зросла

Що відомо про атаку по Харкову 3 квітня

Нагадаємо, що приблизно з 21:58 у Харкові було чути звуки вибухів. Мер міста писав про щонайменше два удари в Новобаварському районі. Зокрема, було влучання по двоповерховому будинку (там була пожежа) і по багатоквартирному.

"Унаслідок ворожого удару загорівся дах багатоповерхівки на площі 500 м. кв, загоряння семи автомобілів і двох квартир на загальній площі 70 квадратних метрів", - інформував голова Харківської ОВА.

Пізніше в ДСНС повідомили, що внаслідок влучень у житлову забудову та адмінбудівлі виникли чотири осередки пожеж, які охопили понад 600 квадратних метрів.

Важливо зазначити, що цієї ночі був атакований не тільки Харків. Детальніше про атаку по Харкову, Дніпру, Запорізькій та Київській областях - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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