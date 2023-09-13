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Атака "шахедов" на Одесскую область: командующий ВС показал видео, как сбивали дроны

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия в ночь на 13 сентября выпустила по Украине 44 дрона-камикадзе типа "Шахед". В ВСУ показали видео, как украинские защитники уничтожали вражеские беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

"Во время ночной атаки в Одесской области сбито более трех десятков ударных дронов! За этой цифрой - титанический труд украинских защитников", - говорится в сообщении.

Олещук отметил боевую работу мобильных огневых групп. По его словам, с каждым днем их меткость растет, с каждым боевым донесением военные имеют больший процент сбития ударных БпЛА средствами мобильных огневых групп всех Сил обороны.

"Это позволяет рационально использовать противовоздушное вооружение и боекомплект, в соответствии с типом воздушных целей", - добавил командующий.

Также Олещук пояснил, что Воздушные силы не тратят дефицитные зенитные управляемые ракеты на "шахеты", а берегут их для российских самолетов, вертолетов и крылатых ракет.

Что известно о ночной атаке

Этой ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину. Взрывы слышали не только в Одесской области, но и в Сумской. Местные власти сообщили, что над регионом уничтожены три дрона-камикадзе.

Однако главный удар россияне направили именно на Одесскую область, а именно на Измаильский район. В результате атаки повреждены припортовая и другая гражданская инфраструктура, шесть человек пострадали.

Позже стало известно, что Силы противовоздушной обороны сбили 32 вражеских беспилотника.

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