ua en ru
Ср, 13 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Сумах раздались взрывы во время воздушной тревоги

Сумы, Среда 13 сентября 2023 03:15
UA EN RU
В Сумах раздались взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Сумах раздались взрывы из-за вражеской атаки дронов (Павел Петров)
Автор: Владимир Костырин

В Сумах во время воздушной тревоги из-за вражеской атаки ударными дронами раздались звуки взрывов ночью 13 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Суми".

Звуки взрывов в городе прозвучали около трех часов ночи.

Перед этим в командовании Воздушных сил ВСУ предупредили жителей северных областей об опасности вражеских атак с применением ударных БПЛА.

"Несколько ударных БПЛА "Shahed" в Сумской области. Черниговская область - угроза ударных БпЛА", - отмечали военные.

Ночная атака РФ по Украине 13 сентября

Этой ночью российские оккупанты устроили очередную воздушную атаку по территории Украины. В командовании ВС заявили о фиксации нескольких групп ударных дронов типа "Шахед" противника, которые враг запустил по Одесской области, в частности в направлении южных районов этого региона.

В Одесской ОВА заявили о работе систем противовоздушной обороны по целям противника в Измаильском районе области.

Позже сигналы воздушной тревоги зазвучали на севере страны, а также в южных областях. Военные предупредили о ракетной опасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вибухи атака дронов Сумы воздушная тревога
NEWS
Выезд женщин за границу: кому все-таки нужно получать разрешение и что будет с 1 октября
Выезд женщин за границу: кому все-таки нужно получать разрешение и что будет с 1 октября
DAILY
Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кто в Украине отвечает за коррупцию. Или почему у Зеленского решили не играть на поле НАБУ