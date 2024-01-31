Атака "Шахедов" по Харькову: появились утренние фото и видео последствий

В результате атаки РФ по жилым кварталам Харькова поздно вечером 30 января произошло несколько пожаров в Слободском и Салтовском районах. Спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки беспилотников.

РБК-Украина в материале ниже показывает, как выглядят жилые кварталы Харькова после ракетного террора россиян.

"В Слободском районе зафиксировано попадание трех БпЛА в жилом секторе. Повреждены нежилое здание, супермаркет, автомобили, кафе, в многоэтажках выбиты окна. Травмированы мужчины 85 лет. У 46-летней женщины острая реакция на стресс. Медики оказали им помощь на месте", - информируют в прокуратуре.

Также известно, что в Салтовском районе БПЛА попал на территорию частного дома.

"Хозяева дома - 58-летний мужчина и его 61-летняя жена получили острую реакцию на стресс, от госпитализации отказались", - отмечают в ведомстве.

Стражи порядка собрали обломки БпЛА "Герань-2" и задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ. При процессуальном руководстве Слободской и Салтовской окружных прокуратур города Харькова начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.

Фото: последствия атаки российских беспилотников по Харькову вечером 30 января (t.me/prokuratura_kharkiv)

В ГСЧС Украины отметили, что последствия вражеской атаки в двух районах города удалось ликвидировать.

"Горели крыша частного жилого дома, гаражи, 2 легковых автомобиля, крыша двухэтажного и помещения административного здания. Общая площадь всех пожаров составила около 100 квадратных метров", - информируют в ведомстве.

Кроме того, как отмечают спасатели, повреждены и рядом расположены многоэтажные жилые дома и торговое заведение.