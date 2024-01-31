Атака "Шахедов" по Харькову: появились утренние фото и видео последствий
В результате атаки РФ по жилым кварталам Харькова поздно вечером 30 января произошло несколько пожаров в Слободском и Салтовском районах. Спасатели ликвидировали последствия вражеской атаки беспилотников.
РБК-Украина в материале ниже показывает, как выглядят жилые кварталы Харькова после ракетного террора россиян.
При подготовке материала использовались данные: Харьковская областная прокуратура, Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.
"В Слободском районе зафиксировано попадание трех БпЛА в жилом секторе. Повреждены нежилое здание, супермаркет, автомобили, кафе, в многоэтажках выбиты окна. Травмированы мужчины 85 лет. У 46-летней женщины острая реакция на стресс. Медики оказали им помощь на месте", - информируют в прокуратуре.
Также известно, что в Салтовском районе БПЛА попал на территорию частного дома.
"Хозяева дома - 58-летний мужчина и его 61-летняя жена получили острую реакцию на стресс, от госпитализации отказались", - отмечают в ведомстве.
Стражи порядка собрали обломки БпЛА "Герань-2" и задокументировали последствия вооруженной агрессии РФ. При процессуальном руководстве Слободской и Салтовской окружных прокуратур города Харькова начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны.
В ГСЧС Украины отметили, что последствия вражеской атаки в двух районах города удалось ликвидировать.
"Горели крыша частного жилого дома, гаражи, 2 легковых автомобиля, крыша двухэтажного и помещения административного здания. Общая площадь всех пожаров составила около 100 квадратных метров", - информируют в ведомстве.
Кроме того, как отмечают спасатели, повреждены и рядом расположены многоэтажные жилые дома и торговое заведение.
Атака РФ по Харькову 30 января
Напомним, вчера мы сообщали о том, что российские войска атаковали Харьков с помощью ударных дронов вечером.
Ранее, около 16 часов 30 января, в Харькове слышали серию взрывов во время тревоги. Тогда воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе баллистики в Харьковской области.
Впоследствии Синегубов сообщил, что оккупанты ударили по Харьковскому району. Информации о жертвах или пострадавших не было.
Также Синегубов писал, что россияне вечером обстреляли Золочевскую и Малоданиловскую общины Харьковской области. В частности, они били ракетой "Искандер-М".
Вечером 30 января в Харькове снова прозвучала серия взрывов. Воздушные Силы ВСУ сообщали, что ударные дроны типа "Shahed" в районе Харькова.
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