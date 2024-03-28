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Атака "Шахедами". В Киевской области работает ПВО

Фото: БПЛА "Шахед" (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

В Киевской области из-за российской атаки ударными дронами "Шахед" работают силы противовоздушной обороны.

Жителей области просят находиться в укрытиях и не снимать работу ПВО.

Российские оккупанты сегодня, 28 марта, вечером еще раз запустили по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Карта воздушных тревог.

В последний раз удар дронов был в ночь на 28 марта. Всего враг применил 28 своих беспилотников.

Как отмечали в Воздушных силах ВСУ, силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 26 дронов РФ в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

В результате падения обломков сбитых беспилотников были повреждены несколько частных домов в Запорожье. Несколько гражданских получили ранения.

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