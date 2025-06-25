Атака России на Днепр: ОВА обновила данные по пострадавшим

Удар по Днепру

Напомним, что утром 24 июня в Днепре прогремела серия взрывов. Воздушные силы зафиксировали две баллистические цели в направлении города.

Как позже стало известно, россияне попали по жилому сектору. К тому же был поврежден пассажирский поезд "Одесса-Запорожье": взрывная волна разбила окна вагона, но прямых попаданий не было.

Всего в городе сильные повреждения получили: школы, детсады, общежитие, гимназия, городская больница, поликлиника, админздание. Почти все эти заведения получили попадания или повреждения.

По состоянию на сегодня стало известно, что в результате вражеского удара в городе погибло 19 человек.

Отметим, что начальник управления организации мероприятий гражданской защиты Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве Олег Стоволос в комментарии РБК-Украина рассказал, существует ли на сегодня действительно безопасное место во время вражеских ударов и почему "правило двух стен" может стоить жизни.

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