Атака россиян по Харькову: появились фотографии последствий

В сети появились фотографии последствий ударов россиян по центру Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспільного.

Российские войска ударили ракетами по центру Харькова. Обломки ракеты повредили жилые дома и частную клинику, которая в момент удара не работала.

Фото: последствия ударов россиян по Харькову (/t.me/suspilne_kharkiv/33917)

Удар россиян по Харькову

Российские войска ударили по Харькову вечером 16 января. На данный момент известно о 17 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что по предварительной информации повреждено минимум 10 жилых домов.