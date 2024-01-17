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Атака россиян по Харькову: появились фотографии последствий

Харьков, Среда 17 января 2024 02:14
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Атака россиян по Харькову: появились фотографии последствий Фото: последствия ударов россиян по Харькову (t.me/suspilne_kharkiv/33917)
Автор: Владислав Прийменко

В сети появились фотографии последствий ударов россиян по центру Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Суспільного.

Российские войска ударили ракетами по центру Харькова. Обломки ракеты повредили жилые дома и частную клинику, которая в момент удара не работала.

Фото: последствия ударов россиян по Харькову (/t.me/suspilne_kharkiv/33917)

Удар россиян по Харькову

Российские войска ударили по Харькову вечером 16 января. На данный момент известно о 17 пострадавших, один человек в тяжелом состоянии.

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что по предварительной информации повреждено минимум 10 жилых домов.

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