Атака росіян у Харкові: з'явилися фотографії наслідків
Фото: наслідки ударів росіян по Харкову (t.me/suspilne_kharkiv/33917)
У мережі з'явилися фотографії наслідків ударів росіян центром Харкова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Суспільного.
Російські війська вдарили ракетами по центру Харкова. Уламки ракети пошкодили житлові будинки та приватну клініку, яка на момент удару не працювала.
Фото: наслідки ударів росіян по Харкову (t.me/suspilne_kharkiv/33917)
Удар росіян по Харкову
Російські війська дарували по Харкову ввечері 16 січня. На цей час відомо про 17 постраждалих, одна людина у тяжкому стані.
Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що за попередньою інформацією пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків.