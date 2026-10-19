Атака РФ повредила здание НКРЭКУ в Киеве: что известно о последствиях (фото)
В результате очередной атаки РФ в Киеве было повреждено здание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НКРЭКУ в Facebook.
Как сильно пострадало здание НКРЭКУ в Киеве
"В результате ночной атаки на Киев повреждено здание НКРЭКУ", - рассказали гражданами.
Уточняется, что объект пострадал:
- в ночь на 19 октября;
- в результате очередной российской баллистической атаки на столицу.
"К счастью, никто из работников Регулятора не пострадал", - подчеркнули в НКРЭКУ.
На обнародованных пресс-службой Национальной комиссии кадрах можно увидеть разбитые окна, а также беспорядок вокруг здания и внутри помещений.
"Повреждение здания не является критическим", - констатировали в НКРЭКУ.
Сообщается также, что НКРЭКУ продолжает:
- работать в штатном режиме;
- выполнять возложенные на нее функции.
Следует отметить, что НКРЭКУ выступает государственным регулятором в сферах энергетики (электричество, газ, нефть, тепло) и коммунальных услуг (вода).
Национальная комиссия, в частности:
- устанавливает цены и тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг;
- выдает и аннулирует лицензии компаниям;
- производит проверки предприятий и контролирует соблюдение лицензионных условий;
- защищает права потребителей и т.д.
Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях массированной атаки РФ на энергетику - в каких областях частично исчезли свет и вода.
Кроме того, мы объясняли, почему США не предупредили Украину о баллистике на Киев.
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