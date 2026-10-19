ua en ru
Пн, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Атака РФ повредила здание НКРЭКУ в Киеве: что известно о последствиях (фото)

14:22 19.10.2026 Пн
2 мин
aimg Ирина Костенко
Атака РФ повредила здание НКРЭКУ в Киеве: что известно о последствиях (фото) Здание НКРЭКУ в Киеве (кадр из видео: youtube.com/@gazpravda)
Додати як бажане джерело в Google

В результате очередной атаки РФ в Киеве было повреждено здание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НКРЭКУ в Facebook.

Как сильно пострадало здание НКРЭКУ в Киеве

"В результате ночной атаки на Киев повреждено здание НКРЭКУ", - рассказали гражданами.

Уточняется, что объект пострадал:

  • в ночь на 19 октября;
  • в результате очередной российской баллистической атаки на столицу.

"К счастью, никто из работников Регулятора не пострадал", - подчеркнули в НКРЭКУ.

На обнародованных пресс-службой Национальной комиссии кадрах можно увидеть разбитые окна, а также беспорядок вокруг здания и внутри помещений.

Здание НКРЭКУ в Киеве пострадало из-за атаки РФ (фото 1: facebook.com/nerc.gov.ua)
Здание НКРЭКУ в Киеве пострадало из-за атаки РФ (фото 2: facebook.com/nerc.gov.ua)
Здание НКРЭКУ в Киеве пострадало из-за атаки РФ (фото3: facebook.com/nerc.gov.ua)
Здание НКРЭКУ в Киеве пострадало из-за атаки РФ (фото: facebook.com/nerc.gov.ua)

"Повреждение здания не является критическим", - констатировали в НКРЭКУ.

Сообщается также, что НКРЭКУ продолжает:

  • работать в штатном режиме;
  • выполнять возложенные на нее функции.
Публикация НКРЭКУ по повреждению здания (скриншот: facebook.com/nerc.gov.ua)
Публикация НКРЭКУ насчет повреждения здания (скриншот: facebook.com/nerc.gov.ua)

Следует отметить, что НКРЭКУ выступает государственным регулятором в сферах энергетики (электричество, газ, нефть, тепло) и коммунальных услуг (вода).

Национальная комиссия, в частности:

  • устанавливает цены и тарифы в сфере энергетики и коммунальных услуг;
  • выдает и аннулирует лицензии компаниям;
  • производит проверки предприятий и контролирует соблюдение лицензионных условий;
  • защищает права потребителей и т.д.

Напомним, ранее мы рассказывали о последствиях массированной атаки РФ на энергетику - в каких областях частично исчезли свет и вода.

Кроме того, мы объясняли, почему США не предупредили Украину о баллистике на Киев.

Читайте также, как РФ сместила фокус атак на водоснабжение столицы и к чему готовиться местным жителям.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев Обстрел Киева Услуги ЖКХ Воздушная тревога Атака дронов Энергетики Ракетная атака
Новости
Генштаб нуждается в военных: Корецкий объяснил пересмотр правил бронирования
Генштаб нуждается в военных: Корецкий объяснил пересмотр правил бронирования
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов