ua en ru
Пн, 19 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Атака РФ пошкодила будівлю НКРЕКП у Києві: що відомо про наслідки (фото)

14:22 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Ірина Костенко
Атака РФ пошкодила будівлю НКРЕКП у Києві: що відомо про наслідки (фото) Будівля НКРЕКП у Києві (кадр із відео: youtube.com/@gazpravda)
Додати як бажане джерело в Google

У результаті чергової атаки РФ в Києві було пошкоджено будівлю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НКРЕКП у Facebook.

Як сильно постраждала будівля НКРЕКП у Києві

"Унаслідок нічної атаки на Київ пошкоджено будівлю НКРЕКП", - розповіли громадянами.

Уточнюється, що об'єкт постраждав:

  • у ніч на 19 жовтня;
  • внаслідок чергової російської балістичної атаки на столицю.

"На щастя, ніхто з працівників Регулятора не постраждав", - наголосили у НКРЕКП.

На оприлюднених прес-службою Національної комісії кадрах можна побачити розбиті вікна, а також безлад навколо будівлі та всередині приміщень.

Будівля НКРЕКП у Києві постраждала через атаку РФ (фото 1: facebook.com/nerc.gov.ua)
Будівля НКРЕКП у Києві постраждала через атаку РФ (фото 2: facebook.com/nerc.gov.ua)
Будівля НКРЕКП у Києві постраждала через атаку РФ (фото3: facebook.com/nerc.gov.ua)
Будівля НКРЕКП у Києві постраждала через атаку РФ (фото: facebook.com/nerc.gov.ua)

"Пошкодження будівлі не є критичними", - констатували у НКРЕКП.

Повідомляється також, що НКРЕКП продовжує:

  • працювати у штатному режимі;
  • виконувати покладені на неї функції.
Публікація НКРЕКП щодо пошкодження будівлі (скриншот: facebook.com/nerc.gov.ua)
Публікація НКРЕКП щодо пошкодження будівлі (скриншот: facebook.com/nerc.gov.ua)

Варто зауважити, що НКРЕКП виступає державним Регулятором у сферах енергетики (електрика, газ, нафта, тепло) і комунальних послуг (вода).

Національна комісія, зокрема:

  • встановлює ціни й тарифи у сферах енергетики та комунальних послуг;
  • видає та анулює ліцензії компаніям;
  • проводить перевірки підприємств і контролює дотримання ліцензійних умов;
  • захищає права споживачів тощо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки масованої атаки РФ на енергетику - в яких областях частково зникли світло й вода.

Крім того, ми пояснювали, чому США не попередили Україну про балістику на Київ.

Читайте також, як РФ змістила фокус атак на водозабезпечення столиці й до чого готуватись місцевим мешканцям.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Обстріл Києва Послуги ЖКГ Повітряна тривога Атака дронів Енергетики Ракетна атака
Новини
Генштаб потребує військових: Корецький пояснив перегляд правил бронювання
Генштаб потребує військових: Корецький пояснив перегляд правил бронювання
Аналітика
"Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна "Очі" розвідки: як працюють дрони-розвідники в Україні та чи зможуть літати без операторів