Атака РФ пошкодила будівлю НКРЕКП у Києві: що відомо про наслідки (фото)

У результаті чергової атаки РФ в Києві було пошкоджено будівлю Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби НКРЕКП у Facebook.

Варто зауважити, що НКРЕКП виступає державним Регулятором у сферах енергетики (електрика, газ, нафта, тепло) і комунальних послуг (вода).

Повідомляється також, що НКРЕКП продовжує :

" Пошкодження будівлі не є критичними ", - констатували у НКРЕКП.

На оприлюднених прес-службою Національної комісії кадрах можна побачити розбиті вікна, а також безлад навколо будівлі та всередині приміщень.

"На щастя, ніхто з працівників Регулятора не постраждав ", - наголосили у НКРЕКП.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про наслідки масованої атаки РФ на енергетику - в яких областях частково зникли світло й вода.

Крім того, ми пояснювали, чому США не попередили Україну про балістику на Київ.

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