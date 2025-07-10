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Атака РФ на Киев: в Подольском районе почти полностью уничтожена амбулатория

Четверг 10 июля 2025 08:14
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Атака РФ на Киев: в Подольском районе почти полностью уничтожена амбулатория Иллюстративное фото: амбулатория практически полностью уничтожена (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Киев ночью, 10 июля, массированно атаковали дронами и ракетами. В результате атаки в Подольском районов фактически уничтожена амбулатория.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В Подольском районе в результате вражеской атаки практически полностью уничтожена амбулатория Центра первичной медико-санитарной помощи №1", - говорится в сообщении.

Ночная атака РФ на Киев

Напомним, что этой ночью основой целью вражеской атаки стал Киев. Враг запустил в направлении столицы много дронов, а также дважды выпустил ракеты - сначала баллистические, затем крылатые.

В результате вражеской атаки последствия зафиксированы в шести районах города. В частности, были повреждены дома, фиксировались пожары и не только. Наибольшие повреждения - в Шевченковском.

Также по последним данным известно, что в городе пострадали 16 человек, и двое погибли.

Подробнее о последствиях вражеской атаки на столицу - читайте в материале РБК-Украина.

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