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Атака РФ на Київ: у Подільському районі майже повністю знищено амбулаторію

Четвер 10 липня 2025 08:14
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Атака РФ на Київ: у Подільському районі майже повністю знищено амбулаторію Ілюстративне фото: амбулаторія практично повністю знищена (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Київ вночі, 10 липня, масовано атакували дронами та ракетами. Внаслідок атаки у Подільському районів фактично знищено амбулаторію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"У Подільському районі внаслідок ворожої атаки практично повністю знищена амбулаторія Центру первинної медико-санітарної допомоги №1", - йдеться у повідомленні.

Нічна атака РФ на Київ

Нагадаємо, що цієї ночі основою ціллю ворожої атаки став Київ. Ворог запустив в напрямку столиці багато дронів, а також двічі випустив ракети - спочатку балістичні, потім крилаті.

Внаслідок ворожої атаки наслідки зафіксовано у шести районах міста. Зокрема, були пошкоджені будинки, фіксувалися пожежі і не тільки. Найбільші пошкодження - у Шевченківському.

Також за останніми даними відомо, що у місті постраждали 16 людей, і двоє загинули.

Детальніше про наслідки ворожої атаки на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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