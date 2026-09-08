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Атака РФ и ДТП изменили движение транспорта в Киеве: что важно знать пассажирам

11:36 08.09.2026 Вт
3 мин
Какие маршруты могут курсировать иначе или же задерживаться?
aimg Ирина Костенко
Некоторый общественный транспорт Киева курсирует с изменениями (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В результате очередной вражеской атаки на Киев в ночь на 8 сентября некоторый общественный транспорт столицы курсирует с изменениями. Отдельные автобусы и троллейбусы задерживаются из-за ДТП.

Подробнее об изменениях для пассажиров, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Изменения в движении транспорта утром 8 сентября

В 7:08 вторника, 8 сентября, пресс-служба коммунального предприятия "Киевпасстранс" в Telegram сообщила, что общественный транспорт столицы в результате вражеской воздушной атаки курсирует с изменениями.

Пассажирам объяснили, что иначе было организовано движение:

  • троллейбусов №8 - до ТРЕД №3;
  • автобусов №51 и №63 - от ст. м. "Лыбидская" и ул. Космонавта Поповича в направлении ст. м. "Красный Хутор" - до остановки "Завод "Ремшляхтехника", а в обратном направлении - ст.м. "Красный Хутор" - пер.Надежды Светличной;
  • трамваев №22к - по маршруту трамвая №29.

Тем временем движение трамваев №25 было временно приостановлено.

Учитывая такую ситуацию, пассажиров попросили "учесть изменения во время планирования маршрутов".

Публикация КП "Киевпасстранс" в 7:08 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

В 7:36 в КП "Киевпасстранс" сообщили, что из-за перекрытия движения было изменено движение:

  • автобусов №54 - до ул. Промышленная;
  • автобусов №119 - ул. Васильковская - Голосеевский проспект.

Публикация КП "Киевпасстранс" в 7:36 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

В 7:52 в КП "Киевпасстранс" рассказали также об изменениях (по причине перекрытия) в движении:

  • автобусов №53 - ул. Межигорская - ул. Набережно-Луговая - ул. Новоконстантиновская;
  • автобусов №112 - ул. Новоконстантиновская - просп. Степана Бандеры.

Публикация КП "Киевпасстранс" в 7:52 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Кроме того, по состоянию на 10:13 задерживалось движение троллейбусов №12 и №14 - по ул. Петлюры - по причине ДТП посторонних автомобилей.

"На место вызвана полиция", - сообщили жителям и гостям Киева.

Публикация КП "Киевпасстранс" в 10:13 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

В 10:44 в КП "Киевпасстранс" сообщили, что было изменено движение автобусов №119:

  • по направлению к Контрактовой площади: от ул. Василия Касияна в ст. м. "Васильковская" по собственному маршруту, дальше - ул. Сумская - ул. Казацкая - далее по собственному маршруту;
  • в обратном направлении: от Контрактовой площади до ул. Демеевской по собственному маршруту, дальше - ул. Казацкая - ул. Василия Жуковского - ул. Васильковская - далее по собственному маршруту.

Публикация КП "Киевпасстранс" в 10:44 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Также в 10:45 стало известно, что задерживается движение автобусов №7, №24, №50 и №114 - по ул. Петлюры и ул. Жилянской в направлении Железнодорожного вокзала.

Такая ситуация, по данным КП "Киевпасстранс", возникла по причине ДТП посторонних автомобилей (на место была вызвана полиция).

Публикация КП "Киевпасстранс" в 10:45 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Следовательно, как видим, в целом ситуация на дорогах Киева сейчас зависит:

  • как от последствий вражеской атаки;
  • так и от несоблюдения отдельными водителями Правил дорожного движения (ПДД), что привело к нескольким "ощутимым" дорожно-транспортным происшествиям (ДТП).

Напомним, последствия ночного удара зафиксировали сразу в семи районах Киева - пострадали по меньшей мере 14 многоэтажек, школа, поликлиника, супермаркет и автозаправочная станция.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне сознательно пытались нанести как можно больший вред людям.

Читайте также, как ПВО отразила ночной удар РФ по Украине.

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