Атака РФ и ДТП изменили движение транспорта в Киеве: что важно знать пассажирам

Изменения в движении транспорта утром 8 сентября

В 7:08 вторника, 8 сентября, пресс-служба коммунального предприятия "Киевпасстранс" в Telegram сообщила, что общественный транспорт столицы в результате вражеской воздушной атаки курсирует с изменениями.

Пассажирам объяснили, что иначе было организовано движение:

троллейбусов №8 - до ТРЕД №3;

- до ТРЕД №3; автобусов №51 и №63 - от ст. м. "Лыбидская" и ул. Космонавта Поповича в направлении ст. м. "Красный Хутор" - до остановки "Завод "Ремшляхтехника", а в обратном направлении - ст.м. "Красный Хутор" - пер.Надежды Светличной;

- от ст. м. "Лыбидская" и ул. Космонавта Поповича в направлении ст. м. "Красный Хутор" - до остановки "Завод "Ремшляхтехника", а в обратном направлении - ст.м. "Красный Хутор" - пер.Надежды Светличной; трамваев №22к - по маршруту трамвая №29.

Тем временем движение трамваев №25 было временно приостановлено.

Учитывая такую ситуацию, пассажиров попросили "учесть изменения во время планирования маршрутов".

Публикация КП "Киевпасстранс" в 7:08 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

В 7:36 в КП "Киевпасстранс" сообщили, что из-за перекрытия движения было изменено движение:

автобусов №54 - до ул. Промышленная;

- до ул. Промышленная; автобусов №119 - ул. Васильковская - Голосеевский проспект.

Публикация КП "Киевпасстранс" в 7:36 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

В 7:52 в КП "Киевпасстранс" рассказали также об изменениях (по причине перекрытия) в движении:

автобусов №53 - ул. Межигорская - ул. Набережно-Луговая - ул. Новоконстантиновская;

- ул. Межигорская - ул. Набережно-Луговая - ул. Новоконстантиновская; автобусов №112 - ул. Новоконстантиновская - просп. Степана Бандеры.

Публикация КП "Киевпасстранс" в 7:52 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Кроме того, по состоянию на 10:13 задерживалось движение троллейбусов №12 и №14 - по ул. Петлюры - по причине ДТП посторонних автомобилей.

"На место вызвана полиция", - сообщили жителям и гостям Киева.

Публикация КП "Киевпасстранс" в 10:13 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

В 10:44 в КП "Киевпасстранс" сообщили, что было изменено движение автобусов №119:

по направлению к Контрактовой площади : от ул. Василия Касияна в ст. м. "Васильковская" по собственному маршруту, дальше - ул. Сумская - ул. Казацкая - далее по собственному маршруту;

: от ул. Василия Касияна в ст. м. "Васильковская" по собственному маршруту, дальше - ул. Сумская - ул. Казацкая - далее по собственному маршруту; в обратном направлении: от Контрактовой площади до ул. Демеевской по собственному маршруту, дальше - ул. Казацкая - ул. Василия Жуковского - ул. Васильковская - далее по собственному маршруту.

Публикация КП "Киевпасстранс" в 10:44 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Также в 10:45 стало известно, что задерживается движение автобусов №7, №24, №50 и №114 - по ул. Петлюры и ул. Жилянской в направлении Железнодорожного вокзала.

Такая ситуация, по данным КП "Киевпасстранс", возникла по причине ДТП посторонних автомобилей (на место была вызвана полиция).

Публикация КП "Киевпасстранс" в 10:45 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Следовательно, как видим, в целом ситуация на дорогах Киева сейчас зависит: