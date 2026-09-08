Атака РФ и ДТП изменили движение транспорта в Киеве: что важно знать пассажирам

В результате очередной вражеской атаки на Киев в ночь на 8 сентября некоторый общественный транспорт столицы курсирует с изменениями. Отдельные автобусы и троллейбусы задерживаются из-за ДТП.
Подробнее об изменениях для пассажиров, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
В 7:08 вторника, 8 сентября, пресс-служба коммунального предприятия "Киевпасстранс" в Telegram сообщила, что общественный транспорт столицы в результате вражеской воздушной атаки курсирует с изменениями.
Пассажирам объяснили, что иначе было организовано движение:
Тем временем движение трамваев №25 было временно приостановлено.
Учитывая такую ситуацию, пассажиров попросили "учесть изменения во время планирования маршрутов".
В 7:36 в КП "Киевпасстранс" сообщили, что из-за перекрытия движения было изменено движение:
В 7:52 в КП "Киевпасстранс" рассказали также об изменениях (по причине перекрытия) в движении:
Кроме того, по состоянию на 10:13 задерживалось движение троллейбусов №12 и №14 - по ул. Петлюры - по причине ДТП посторонних автомобилей.
"На место вызвана полиция", - сообщили жителям и гостям Киева.
В 10:44 в КП "Киевпасстранс" сообщили, что было изменено движение автобусов №119:
Также в 10:45 стало известно, что задерживается движение автобусов №7, №24, №50 и №114 - по ул. Петлюры и ул. Жилянской в направлении Железнодорожного вокзала.
Такая ситуация, по данным КП "Киевпасстранс", возникла по причине ДТП посторонних автомобилей (на место была вызвана полиция).
Следовательно, как видим, в целом ситуация на дорогах Киева сейчас зависит:
Напомним, последствия ночного удара зафиксировали сразу в семи районах Киева - пострадали по меньшей мере 14 многоэтажек, школа, поликлиника, супермаркет и автозаправочная станция.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне сознательно пытались нанести как можно больший вред людям.
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