Летели "Ониксы", "Искандеры", ракеты Х-101 и дроны: как ПВО отразила ночной удар
В ночь на 8 сентября Россия нанесла по Украине массированный удар ракетами и беспилотниками. Основными направлениями атаки стали Одесская и Киевская области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ.
Что запустила Россия
По данным Воздушных сил, атака началась вечером 7 сентября и продолжалась ночью. Противник применил противокорабельные ракеты "Оникс", баллистические ракеты "Искандер-М", С-400 и KN-23, а также 32 крылатые ракеты Х-101.
Кроме того, для удара Россия использовала 166 ударных беспилотников Shahed, среди которых более половины были реактивными, а также дроны-имитаторы "Пародия".
Сколько целей уничтожила ПВО
По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 175 воздушных целей. Среди них - две баллистические ракеты, 31 крылатая ракета Х-101/"Искандер-К" и 142 беспилотника типов Shahed, "Гербера" и других.
Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Где зафиксированы последствия
Несмотря на работу ПВО, зафиксированы попадания российских ракет и ударных БпЛА на 29 локациях.
Еще на девяти местах обнаружили падение сбитых целей и их обломков. По состоянию на момент публикации атака продолжалась: в воздушном пространстве Украины находилось около десяти вражеских беспилотников.
Напоминаем, что в результате ночной атаки на Киев погибли два человека, еще по меньшей мере десять получили травмы. Оба погибших были жителями Соломенского района, где попадание ракеты или ее обломков в жилой дом привело к пожару.
Восемь пострадавших в этом районе - люди в возрасте от 22 до 65 лет, у них диагностировали резаные и осколочные ранения, а также травмы лица, шеи, туловища и конечностей.
Повреждения и падение обломков зафиксировали в Шевченковском, Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Подольском, Соломенском и Днепровском районах столицы.