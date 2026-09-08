ua en ru
Вт, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Летели "Ониксы", "Искандеры", ракеты Х-101 и дроны: как ПВО отразила ночной удар

09:40 08.09.2026 Вт
2 мин
Сколько целей удалось сбить и где зафиксированы попадания?
aimg Анастасия Никончук
Летели "Ониксы", "Искандеры", ракеты Х-101 и дроны: как ПВО отразила ночной удар Фото: ВСУ (Генштаб)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

В ночь на 8 сентября Россия нанесла по Украине массированный удар ракетами и беспилотниками. Основными направлениями атаки стали Одесская и Киевская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Воздушных сил ВСУ.

Что запустила Россия

По данным Воздушных сил, атака началась вечером 7 сентября и продолжалась ночью. Противник применил противокорабельные ракеты "Оникс", баллистические ракеты "Искандер-М", С-400 и KN-23, а также 32 крылатые ракеты Х-101.

Кроме того, для удара Россия использовала 166 ударных беспилотников Shahed, среди которых более половины были реактивными, а также дроны-имитаторы "Пародия".

Сколько целей уничтожила ПВО

По состоянию на 08:30 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 175 воздушных целей. Среди них - две баллистические ракеты, 31 крылатая ракета Х-101/"Искандер-К" и 142 беспилотника типов Shahed, "Гербера" и других.

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Где зафиксированы последствия

Несмотря на работу ПВО, зафиксированы попадания российских ракет и ударных БпЛА на 29 локациях.

Еще на девяти местах обнаружили падение сбитых целей и их обломков. По состоянию на момент публикации атака продолжалась: в воздушном пространстве Украины находилось около десяти вражеских беспилотников.

Напоминаем, что в результате ночной атаки на Киев погибли два человека, еще по меньшей мере десять получили травмы. Оба погибших были жителями Соломенского района, где попадание ракеты или ее обломков в жилой дом привело к пожару.

Восемь пострадавших в этом районе - люди в возрасте от 22 до 65 лет, у них диагностировали резаные и осколочные ранения, а также травмы лица, шеи, туловища и конечностей.

Повреждения и падение обломков зафиксировали в Шевченковском, Голосеевском, Дарницком, Оболонском, Подольском, Соломенском и Днепровском районах столицы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Вооруженные силы Украины Воздушные силы Украины Война в Украине
Новости
Пожары, разрушения и столбы дыма: как выглядит Киев в результате атаки (фото, видео)
Пожары, разрушения и столбы дыма: как выглядит Киев в результате атаки (фото, видео)
Аналитика
Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Собственные двигатели и ручное управление над РФ: интервью с разработчиком реактивных дронов "Барс"