Атака РФ и ДТП изменили движение транспорта в Киеве: что важно знать пассажирам
В результате очередной вражеской атаки на Киев в ночь на 8 сентября некоторый общественный транспорт столицы курсирует с изменениями. Отдельные автобусы и троллейбусы задерживаются из-за ДТП.
Подробнее об изменениях для пассажиров, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Изменения в движении транспорта утром 8 сентября
В 7:08 вторника, 8 сентября, пресс-служба коммунального предприятия "Киевпасстранс" в Telegram сообщила, что общественный транспорт столицы в результате вражеской воздушной атаки курсирует с изменениями.
Пассажирам объяснили, что иначе было организовано движение:
- троллейбусов №8 - до ТРЕД №3;
- автобусов №51 и №63 - от ст. м. "Лыбидская" и ул. Космонавта Поповича в направлении ст. м. "Красный Хутор" - до остановки "Завод "Ремшляхтехника", а в обратном направлении - ст.м. "Красный Хутор" - пер.Надежды Светличной;
- трамваев №22к - по маршруту трамвая №29.
Тем временем движение трамваев №25 было временно приостановлено.
Учитывая такую ситуацию, пассажиров попросили "учесть изменения во время планирования маршрутов".
Публикация КП "Киевпасстранс" в 7:08 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
В 7:36 в КП "Киевпасстранс" сообщили, что из-за перекрытия движения было изменено движение:
- автобусов №54 - до ул. Промышленная;
- автобусов №119 - ул. Васильковская - Голосеевский проспект.
Публикация КП "Киевпасстранс" в 7:36 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
В 7:52 в КП "Киевпасстранс" рассказали также об изменениях (по причине перекрытия) в движении:
- автобусов №53 - ул. Межигорская - ул. Набережно-Луговая - ул. Новоконстантиновская;
- автобусов №112 - ул. Новоконстантиновская - просп. Степана Бандеры.
Публикация КП "Киевпасстранс" в 7:52 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Кроме того, по состоянию на 10:13 задерживалось движение троллейбусов №12 и №14 - по ул. Петлюры - по причине ДТП посторонних автомобилей.
"На место вызвана полиция", - сообщили жителям и гостям Киева.
Публикация КП "Киевпасстранс" в 10:13 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
В 10:44 в КП "Киевпасстранс" сообщили, что было изменено движение автобусов №119:
- по направлению к Контрактовой площади: от ул. Василия Касияна в ст. м. "Васильковская" по собственному маршруту, дальше - ул. Сумская - ул. Казацкая - далее по собственному маршруту;
- в обратном направлении: от Контрактовой площади до ул. Демеевской по собственному маршруту, дальше - ул. Казацкая - ул. Василия Жуковского - ул. Васильковская - далее по собственному маршруту.
Публикация КП "Киевпасстранс" в 10:44 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Также в 10:45 стало известно, что задерживается движение автобусов №7, №24, №50 и №114 - по ул. Петлюры и ул. Жилянской в направлении Железнодорожного вокзала.
Такая ситуация, по данным КП "Киевпасстранс", возникла по причине ДТП посторонних автомобилей (на место была вызвана полиция).
Публикация КП "Киевпасстранс" в 10:45 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Следовательно, как видим, в целом ситуация на дорогах Киева сейчас зависит:
- как от последствий вражеской атаки;
- так и от несоблюдения отдельными водителями Правил дорожного движения (ПДД), что привело к нескольким "ощутимым" дорожно-транспортным происшествиям (ДТП).
Напомним, последствия ночного удара зафиксировали сразу в семи районах Киева - пострадали по меньшей мере 14 многоэтажек, школа, поликлиника, супермаркет и автозаправочная станция.
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне сознательно пытались нанести как можно больший вред людям.
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