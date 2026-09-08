Атака РФ і ДТП змінили рух транспорту в Києві: що важливо знати пасажирам
Унаслідок чергової ворожої атаки на Київ в ніч проти 8 вересня деякий громадський транспорт столиці курсує зі змінами. Окремі автобуси й тролейбуси затримуються через ДТП.
Докладніше про зміни для пасажирів, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Зміни в русі транспорту зранку 8 вересня
О 7:08 вівторка, 8 вересня, прес-служба комунального підприємства "Київпастранс" у Telegram повідомила, що громадський транспорт столиці внаслідок ворожої повітряної атаки курсує зі змінами.
Пасажирам пояснили, що інакше було організовано рух:
- тролейбусів №8 - до ТРЕД №3;
- автобусів №51 і №63 - від ст. м. "Либідська" та вул. Космонавта Поповича в напрямку ст. м. "Червоний Хутір" - до зупинки "Завод "Ремшляхтехніка", а у зворотному напрямку - ст. м. "Червоний Хутір" - пров. Надії Світличної;
- трамваїв №22к - за маршрутом трамвая №29.
Тим часом рух трамваїв №25 було тимчасово призупинено.
З огляду на таку ситуацію пасажирів попросили "врахувати зміни під час планування маршрутів".
Публікація КП "Київпастранс" о 7:08 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
О 7:36 у КП "Київпастранс" повідомили, що через перекриття руху було змінено рух:
- автобусів №54 - до вул. Промислова;
- автобусів №119 - вул. Васильківська - Голосіївський проспект.
Публікація КП "Київпастранс" о 7:36 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
О 7:52 у КП "Київпастранс" розповіли також про зміни (з причини перекриття) в русі:
- автобусів №53 - вул. Межигірська - вул. Набережно-Лугова - вул. Новокостянтинівська;
- автобусів №112 - вул. Новокостянтинівська - просп. Степана Бандери.
Публікація КП "Київпастранс" о 7:52 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Крім того, станом на 10:13 затримувався рух тролейбусів №12 і №14 - по вул. Петлюри - з причини ДТП сторонніх автомобілів.
"На місце викликано поліцію", - повідомили мешканцям і гостям Києва.
Публікація КП "Київпастранс" о 10:13 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
О 10:44 у КП "Київпастранс" повідомили, що було змінено рух автобусів №119:
- у напрямку до Контрактової площі: від вул. Василя Касіяна до ст. м. "Васильківська" за власним маршрутом, далі - вул. Сумська - вул. Козацька - далі за власним маршрутом;
- у зворотному напрямку: від Контрактової площі до вул. Деміївської за власним маршрутом, далі - вул. Козацька - вул. Василя Жуковського - вул. Васильківська - далі за власним маршрутом.
Публікація КП "Київпастранс" о 10:44 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Також о 10:45 стало відомо, що затримується рух автобусів №7, №24, №50 та №114 - по вул. Петлюри та вул. Жилянській в напрямку Залізничного вокзалу.
Така ситуація, за даними КП "Київпастранс", виникла з причини ДТП сторонніх автомобілів (на місце було викликано поліцію).
Публікація КП "Київпастранс" о 10:45 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)
Отже, як бачимо, в цілому ситуація на дорогах Києва зараз залежить:
- як від наслідків ворожої атаки;
- так і від недотримання окремими водіями Правил дорожнього руху (ПДР), що призвело до кількох "відчутних" дорожньо-транспортних пригод (ДТП).
Нагадаємо, наслідки нічного удару зафіксували одразу в семи районах Києва - постраждали щонайменше 14 багатоповерхівок, школа, поліклініка, супермаркет та автозаправна станція.
Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни свідомо намагались завдати якомога більшої шкоди людям.
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