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Атака РФ і ДТП змінили рух транспорту в Києві: що важливо знати пасажирам

11:36 08.09.2026 Вт
3 хв
Які маршрути можуть курсувати інакше або ж затримуватись?
aimg Ірина Костенко
Атака РФ і ДТП змінили рух транспорту в Києві: що важливо знати пасажирам Деякий громадський транспорт Києва курсує зі змінами (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
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Унаслідок чергової ворожої атаки на Київ в ніч проти 8 вересня деякий громадський транспорт столиці курсує зі змінами. Окремі автобуси й тролейбуси затримуються через ДТП.

Докладніше про зміни для пасажирів, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Зміни в русі транспорту зранку 8 вересня

О 7:08 вівторка, 8 вересня, прес-служба комунального підприємства "Київпастранс" у Telegram повідомила, що громадський транспорт столиці внаслідок ворожої повітряної атаки курсує зі змінами.

Пасажирам пояснили, що інакше було організовано рух:

  • тролейбусів №8 - до ТРЕД №3;
  • автобусів №51 і №63 - від ст. м. "Либідська" та вул. Космонавта Поповича в напрямку ст. м. "Червоний Хутір" - до зупинки "Завод "Ремшляхтехніка", а у зворотному напрямку - ст. м. "Червоний Хутір" - пров. Надії Світличної;
  • трамваїв №22к - за маршрутом трамвая №29.

Тим часом рух трамваїв №25 було тимчасово призупинено.

З огляду на таку ситуацію пасажирів попросили "врахувати зміни під час планування маршрутів".

Атака РФ і ДТП змінили рух транспорту в Києві: що важливо знати пасажирамПублікація КП "Київпастранс" о 7:08 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

О 7:36 у КП "Київпастранс" повідомили, що через перекриття руху було змінено рух:

  • автобусів №54 - до вул. Промислова;
  • автобусів №119 - вул. Васильківська - Голосіївський проспект.

Атака РФ і ДТП змінили рух транспорту в Києві: що важливо знати пасажирамПублікація КП "Київпастранс" о 7:36 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

О 7:52 у КП "Київпастранс" розповіли також про зміни (з причини перекриття) в русі:

  • автобусів №53 - вул. Межигірська - вул. Набережно-Лугова - вул. Новокостянтинівська;
  • автобусів №112 - вул. Новокостянтинівська - просп. Степана Бандери.

Атака РФ і ДТП змінили рух транспорту в Києві: що важливо знати пасажирамПублікація КП "Київпастранс" о 7:52 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Крім того, станом на 10:13 затримувався рух тролейбусів №12 і №14 - по вул. Петлюри - з причини ДТП сторонніх автомобілів.

"На місце викликано поліцію", - повідомили мешканцям і гостям Києва.

Атака РФ і ДТП змінили рух транспорту в Києві: що важливо знати пасажирамПублікація КП "Київпастранс" о 10:13 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

О 10:44 у КП "Київпастранс" повідомили, що було змінено рух автобусів №119:

  • у напрямку до Контрактової площі: від вул. Василя Касіяна до ст. м. "Васильківська" за власним маршрутом, далі - вул. Сумська - вул. Козацька - далі за власним маршрутом;
  • у зворотному напрямку: від Контрактової площі до вул. Деміївської за власним маршрутом, далі - вул. Козацька - вул. Василя Жуковського - вул. Васильківська - далі за власним маршрутом.

Атака РФ і ДТП змінили рух транспорту в Києві: що важливо знати пасажирамПублікація КП "Київпастранс" о 10:44 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Також о 10:45 стало відомо, що затримується рух автобусів №7, №24, №50 та №114 - по вул. Петлюри та вул. Жилянській в напрямку Залізничного вокзалу.

Така ситуація, за даними КП "Київпастранс", виникла з причини ДТП сторонніх автомобілів (на місце було викликано поліцію).

Атака РФ і ДТП змінили рух транспорту в Києві: що важливо знати пасажирамПублікація КП "Київпастранс" о 10:45 (скриншот: t.me/kyivpasstrans)

Отже, як бачимо, в цілому ситуація на дорогах Києва зараз залежить:

  • як від наслідків ворожої атаки;
  • так і від недотримання окремими водіями Правил дорожнього руху (ПДР), що призвело до кількох "відчутних" дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Нагадаємо, наслідки нічного удару зафіксували одразу в семи районах Києва - постраждали щонайменше 14 багатоповерхівок, школа, поліклініка, супермаркет та автозаправна станція.

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни свідомо намагались завдати якомога більшої шкоди людям.

Читайте також, як ППО відбила нічний удар РФ по Україні.

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