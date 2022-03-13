Атака окупантами Яворівського полігону. Резніков звернувся до НАТО: закрийте небо

"Росія атакувала Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки біля Львова. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація про постраждалих уточнюється. Це нова терористична атака на мир та безпеку поблизу кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо" - написав він.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська вдарили ракетами по Яворівському полігону у Львівській області. За даними Львівської ОВА, під час ворожого авіанальоту було випущено 8 ракет.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Детальніше про те, що відбувається в Україні прямо зараз, про ситуацію в різних містах, оперативні дані від ключових відомств і вся актуальна інформація - в текстовому онлайні РБК-Україна.

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