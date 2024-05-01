RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Атака на Рязанский нефтеперерабатывающий завод была операцией ГУР, - источники

Фото: ГУР ночью атаковало дронами НПЗ в Рязани (wikipedia.org)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

В результате операции Главного управления разведки Минобороны в ночь на 1 мая с помощью беспилотников на территории РФ был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в спецслужбах.

Что известно об атаке

По словах очевидцев, первые четыре взрыва прогремели на территории завода ночью около 02:00, после чего на территории НПЗ начался масштабный пожар. В то же время местное МЧС объявило об "опасности дронов". Атаку беспилотников на территории Рязанской области подтвердил и местный губернатор Павел Малков.

Кроме того, пользователи социальных сетей сообщили о дронах в небе над Воронежской областью. Там также была слышна "работа ПВО", а в СМИ сообщили о повреждении домов в Воронежской области якобы "в результате сбития одной из дронов самолетного типа".

 

Рязанский НПЗ

Отметим, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод расположен в городе Рязань и входит в НК "Роснефть". Заявленный максимально возможный объем обработки НПЗ - 17-18 миллионов тонн нефти в год. Основная часть продукции идет на экспорт.

Напомним, что 13 марта 2024 года завод уже был атакован украинскими беспилотниками. Тогда сообщалось, что для удара был применен дальнобойный дрон-камикадзе "Лютый". Что известно об этом БПЛА - РБК-Украина писало в отдельном материале.

Удары по нефтеперерабатывающим заводам России

В последние месяцы украинские дроны часто поражают российские нефтеперерабатывающие заводы России. БПЛА достигают даже те НПЗ, которые расположены в сотне километров от границы с Украиной. В СБУ подсчитали, что совершили по меньшей мере 13 успешных атак на НПЗ страны-агрессора. Также известно, что подобные операции совершает в ГУР. В результате таких успешных действий добыча и переработка нефти у россиян уже сократились на 12%. А западные СМИ пишут, что атаки дронов уже привели к дефициту бензина в России.

И, несмотря на несколько негативную реакцию со стороны США, президент Владимир Зеленский объяснял, что в нынешних условиях нехватки средств противовоздушной обороны (ПВО) у Украины единственный вариант остановить российские удары по энергетике - это заставить Россию "заплатить такую же цену".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНПЗАтака дронов