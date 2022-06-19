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Зеленський пообіцяв відповідь на російські удари по НПЗ

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Київ, Неділя 19 червня 2022 23:01
Зеленський пообіцяв відповідь на російські удари по НПЗ Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна готує відповідь на атаки росіян по нафтопереробним заводам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Знову обстрілюють нашу паливну інфраструктуру. Хочуть погіршити ситуацію з пальним. Безумовно будемо і на це відповідати", - підкреслив президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у суботу, 18 червня, російські військові обстріляли Новомосковський район Дніпропетровської області.

Головною ціллю російських військових виявилась місцева нафтобаза. В результаті ударів постраждали 14 людей.

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Володимир Зеленський НПЗ ракетный удар Війна Росії проти України
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