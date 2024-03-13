Что известно о секретном дроне, атаковавшем НПЗ в Рязани

РосСМИ заявили, что Рязанский нефтеперерабатывающий завод в ночь на 13 марта был атакован дальнобойным дроном-камикадзе "Лютий". Об этом дроне известно достаточно мало.

Все, что удалось собрать об этом дроне - в материале РБК-Украина ниже.

Что известно про "Лютий"

В настоящее время информации об этом дроне достаточно не много. Как пишет Defense Express, известно лишь то, что дальность полета этого дрона до 1000 километров и масса боевой части - 75 килограммов.

Внешне он может напоминать Bayraktar TB2, но это только на первый взгляд. Ибо, судя по размеру двигателя, "Лютий" значительно меньше. Ранее Defense Express указывал, что этот дрон больше похож на промежуточный вариант между Bayraktar TB2 и PD-2 от UkrSpecSystems.

Модель дрона, в частности, показали в ноябре 2023 года.

Тогда заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр показала фото этого дрона.

До этого снимки опубликовал "Укроборонпром". Журналисты "Фокуса" разглядели на них две надписи: "Лютий 02", вероятно, название, и надпись на церковнославянском "Аз воздам". Также на беспилотнике виден герб Украины, стилизованный под птицу.

Используется уже не в первый раз

Ранее "Лютий", как предполагает Defense Express, вероятно, был замечен во время атаки на авиазавод в Таганроге 9 марта 2024 года. И при ударе по стратегически важному металлургическому комбинату в Липецке в конце февраля 2024 года.

Атаки дронов в России

В ночь на 13 марта в Рязани (Россия) беспилотники атаковали нефтезавод. Очевидцы сообщают о пожаре. Также известно о пострадавших.

Отметим, что дроны атакуют объекты в России уже вторую ночь подряд. Так, ночью 12 марта в ряде регионов зафиксированы пролеты беспилотников. Под ударом оказалась нефтебаза и НПЗ. Тогда Минобороны РФ сообщило, что зафиксировали 25 дронов и, якобы, предотвратили атаку.