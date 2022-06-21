Росіяни намагаються оточити українські війська у Луганській області, йдуть важкі бої

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая .

За його словами, наразі Лисичанськ - під потужними обстрілами.

"Увійти в місто та відрізати його окупанти не можуть. Щодня в росіян десятки загиблих і вдвічі більше поранених, лікарні в них переповнені", - сказав голова Луганської ОВА.

Гайдай додав, що поліція і нацгвардійці регулярно вмовляють цивільних, які перебувають на заводі "Азот" евакуюватися із Сєвєродонецька, нацгвардійці підвозять їм їжу та ліки.