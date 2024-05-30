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Атака на Крым 30 мая: росСМИ узнали новые подробности последствий удара

Крым, Четверг 30 мая 2024 12:55
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Атака на Крым 30 мая: росСМИ узнали новые подробности последствий удара Фото: появились новые подробности последствий удара по Крыму 30 мая (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Последствия атаки на временно оккупированный Крым в ночь на 30 мая оказались намного значительнее. Это подтверждают даже в самой РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

"Четыре катера, два парома и лоцманский катер повреждены или уничтожены в результате ночной ракетной атаки в Крыму. Пять человек ранены", - пишет ASTRA со ссылкой на источники.

Так, помимо лоцманского катера "Мечта", который затонул, в Крыму во время сегодняшней атаки повреждения получили паром "Конро Трейдер" и паром "Авангард".

"Последний из-за повреждений сел на мель. На пароме "Конро Трейдер" ранения получил один из членов экипажа. На "Авангарде" ранены 4 человека", - добавили в Telegram-канале.

Помимо этого, повреждения получили четыре транспортно-десантных катера КС 701, об уничтожении двух из которых уже сообщили в ГУР МО Украины.

Кроме того, крымские гауляйтеры также сообщали, что два парома пострадали в Керчи от якобы "сбитых обломков ракет".

Атака на Крым

30 мая Главное управление разведки Украины (ГУР) провело очередную операцию во временно оккупированном Крыму. Для этого они использовали морские дроны Magura V5.

Несмотря на то, что РФ поднимала в небо едва ли не искадрилью - шесть самолетов и два вертолета, разведчикам удалось уничтожить два российских катера типа "Тунец". Позже ASTRA написала, что затонул и российский лоцманский катер "Мечта".

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