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В ГУР подтвердили уничтожение двух катеров типа "Тунец" и показали видео

Крым, Четверг 30 мая 2024 10:11
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В ГУР подтвердили уничтожение двух катеров типа "Тунец" и показали видео Фото: катер "Тунец" (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Главное управление разведки (ГУР) официально подтвердило уничтожение двух российских катеров "Тунец" в Крыму. Также появились кадры операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР.

"30 мая спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав государства-агрессора России во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

По данным ГУР, с целью обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкая российские оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности - самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8.Также захватчики хаотично применяли стрелковое оружие и 30-мм пушки.

"Впрочем, ничего не помешало спецназовцам ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу: в результате удара были уничтожены два катера России - по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец". Информация обновляется", - отметили разведчики.

Операция ГУР в Крыму

Украинские разведчики провели очередную успешную операцию во временно оккупированном Крыму в ночь на 30 мая. Источники РБК-Украина в спецслужбах ранее сообщали, что в Крыму были поражены два катера российских оккупантов. Вероятно, это были катера типа "Тунец".

Как отмечают в ГУР, только с начала 2024 года спецподразделение "Group 13" с помощью ударных морских дронов Magura V5 уже уничтожило российские:

  • ракетный корабль "Ивановец";
  • большой десантный корабль "Цезарь Куников";
  • корвет "Сергей Котов";
  • скоростной патрульный катер "Мангуст".

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