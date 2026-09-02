Атака на Киевскую область: два человека пострадали, повреждены дома и склады

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В Киевской области в результате утренней атаки 2 сентября пострадали два человека. Также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в нескольких районах региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

Есть пострадавшие В Бучанском районе мужчина получил осколочное ранение бедра. В Броварском районе женщина получила осколочные ранения руки и плеча. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Повреждена гражданская инфраструктура В результате атаки повреждения зафиксированы в Бучанском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области. В Бучанском районе загорелись складские помещения. Кроме того, там поврежден частный дом. Еще один частный дом получил повреждения в Броварском районе. В Бориспольском районе повреждено складское здание. Спасатели продолжают работать на местах происшествий и устранять последствия атаки.