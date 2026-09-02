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Атака на Київську область: двоє людей постраждали, пошкоджено будинки та склади

09:31 02.09.2026 Ср
1 хв
Наслідки удару зафіксовано одразу у кількох районах регіону
aimg Анастасія Никончук
Атака на Київську область: двоє людей постраждали, пошкоджено будинки та склади Фото: обстріл Київської області (ДСНС)
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На Київщині внаслідок ранкової атаки 2 вересня постраждали двоє людей. Також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у кількох районах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка у Telegram.

Є постраждалі

У Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна. У Броварському районі жінка отримала осколкові поранення руки та плеча. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Пошкоджено громадянську інфраструктуру

Внаслідок атаки пошкодження зафіксовано у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах Київської області.

У Бучанському районі спалахнули складські приміщення. Крім того, там пошкоджено приватну хату. Ще один приватний будинок зазнав пошкоджень у Броварському районі.

У Бориспільському районі пошкоджено складську будівлю.

Рятувальники продовжують працювати на місцях подій та усувати наслідки атаки.

Нагадуємо, що в ніч на 2 вересня російські війська завдали масованого удару по Одесі. У місті зафіксовано пошкодження багатоповерхового будинку та перебої з електропостачанням, серед постраждалих є дитина.

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