Атака на Київську область: двоє людей постраждали, пошкоджено будинки та склади
На Київщині внаслідок ранкової атаки 2 вересня постраждали двоє людей. Також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у кількох районах регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка у Telegram.
Є постраждалі
У Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна. У Броварському районі жінка отримала осколкові поранення руки та плеча. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу.
Пошкоджено громадянську інфраструктуру
Внаслідок атаки пошкодження зафіксовано у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах Київської області.
У Бучанському районі спалахнули складські приміщення. Крім того, там пошкоджено приватну хату. Ще один приватний будинок зазнав пошкоджень у Броварському районі.
У Бориспільському районі пошкоджено складську будівлю.
Рятувальники продовжують працювати на місцях подій та усувати наслідки атаки.
Нагадуємо, що в ніч на 2 вересня російські війська завдали масованого удару по Одесі. У місті зафіксовано пошкодження багатоповерхового будинку та перебої з електропостачанням, серед постраждалих є дитина.