Атака на Київську область: двоє людей постраждали, пошкоджено будинки та склади

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На Київщині внаслідок ранкової атаки 2 вересня постраждали двоє людей. Також зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури у кількох районах регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка у Telegram.

Є постраждалі У Бучанському районі чоловік отримав осколкове поранення стегна. У Броварському районі жінка отримала осколкові поранення руки та плеча. Потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Пошкоджено громадянську інфраструктуру Внаслідок атаки пошкодження зафіксовано у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах Київської області. У Бучанському районі спалахнули складські приміщення. Крім того, там пошкоджено приватну хату. Ще один приватний будинок зазнав пошкоджень у Броварському районі. У Бориспільському районі пошкоджено складську будівлю. Рятувальники продовжують працювати на місцях подій та усувати наслідки атаки.