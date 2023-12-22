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В Киеве обломки дрона упали на жилой дом. Возник пожар

Фото: обломки российского дрона повредили жилой дом в Киеве (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Россияне атакуют Киев ударными дронами-камикадзе. В одном из районов столицы обломки упали на жилой дом. Возник пожар, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации (КГВА).

"В результате работы ПВО по вражеским целям, в Соломенском районе обломки попали в жилой дом. На верхних этажах наблюдается открытое пламя, на месте работает подразделение ГСЧС", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Мэр Виталий Кличко сообщил, что в результате падения обломков, произошло попадание в жилой дом в Соломенском районе.

"Горит на верхних этажах. Экстренные службы на месте", - отметил он.

По словам мэра, пострадал мужчина, его госпитализировали.

Также Кличко сообщил, что есть информация о падении обломков БПЛА на частный жилой дом в Дарницком районе. Службы направляются на место.

Обновлено 0:35

В КГГА сообщили, что возгорание в многоэтажном жилом доме в Соломенском районе ликвидировано.

Предварительно, есть разрушения между 24 и 25 этажами. За медицинской помощью обратился 1 человек.

В Голосеевском районе, в многоэтажке попадание осколка. Пострадавших нет.

В Дарницком районе - падение обломков в недостроенный частный жилой дом. Возник пожар. Работают пожарно-спасательные службы. Информации о пострадавших пока нет.

Последствия падения обломков

В КГВА также обнародовали первые фото последствий падения обломков сбитых дронов.

 

Полиция документирует повреждения от обстрела

Национальная полиция документирует последствия российской атаки на столицу.

По информации правоохранителей, в результате обстрела обломками поврежден 26 этаж дома в Соломенском районе, в результате чего возник пожар.

Также выбиты окна в нескольких квартирах и поврежден фасад дома. На месте работают профильные службы.

Атака дронами-камикадзе по Украине 21 декабря

Вечером 21 декабря в Киеве и ряде северных, центральных и южных областей объявлена воздушная тревога. Агрессор снова атакует Украину дронами-камикадзе.

Позже в Киеве прогремел ряд громких взрывов.

Прошлой ночью враг применил против Украины 35 ударных дронов, Силы обороны уничтожили 34 из них.

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