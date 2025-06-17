Атака на Киев: в некоторых районах перебои со светом

Ночная атака на Киев 17 июня

Напомним, в ночь на 17 июня в Киеве сработала воздушная тревога из-за атаки "Шахедов".

Из-за падений обломков вспыхнули пожары, есть разрушения. Подробнее о ночной атаке на Киев читайте в материале РБК-Украина.

По предварительным данным, в Соломенском и Святошинском районах пострадали как минимум 14 человек. Еще в два района были вызваны медики.

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