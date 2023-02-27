Атака хакеров: в Twitter-аккаунте консульства США разместили нацистский и украинский флаги

Неизвестные сломали Twitter-аккаунт консульства США в итальянском Милане и разместили изображение, где рядом расположены флаги Украины и нацистского режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фактчекинг-проект DisinfoChronicle издания "Детектор медиа".

Сейчас сообщение с флагами уже удалено, но его скриншоты начали распространять в аккаунтах, репостящих пророссийские нарративы.

Под изображением якобы от имени консульства США в Милане были размещены сообщения "украинца, который общается на русском" и утверждает, что в Украине запрещают говорить на русском языке.

Через несколько часов консульство сообщило, что Twitter-аккаунт "испытал хакерскую атаку со стороны неизвестных лиц, которые несанкционированно изменили его содержимое".

"Проблема была оперативно решена. Мы работаем над установлением причин и причастных к взлому", - говорится в сообщении.