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Атака хакеров: в Twitter-аккаунте консульства США разместили нацистский и украинский флаги

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Италия, Понедельник 27 февраля 2023 23:27
Атака хакеров: в Twitter-аккаунте консульства США разместили нацистский и украинский флаги Фото: Twitter-аккаунт консульства США в Милане сломали хакеры (Getty Images)
Автор: Елена Черкасец

Неизвестные сломали Twitter-аккаунт консульства США в итальянском Милане и разместили изображение, где рядом расположены флаги Украины и нацистского режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на фактчекинг-проект DisinfoChronicle издания "Детектор медиа".

Сейчас сообщение с флагами уже удалено, но его скриншоты начали распространять в аккаунтах, репостящих пророссийские нарративы.

Под изображением якобы от имени консульства США в Милане были размещены сообщения "украинца, который общается на русском" и утверждает, что в Украине запрещают говорить на русском языке.

Через несколько часов консульство сообщило, что Twitter-аккаунт "испытал хакерскую атаку со стороны неизвестных лиц, которые несанкционированно изменили его содержимое".

"Проблема была оперативно решена. Мы работаем над установлением причин и причастных к взлому", - говорится в сообщении.

Напомним, российские хакеры атаковали ряд государственных сайтов. Это привело к сбою в работе сайта Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Россияне устроили кибератаки против органов власти Италии, отомстив за визит Мелони в Киев.

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