Месть за визит Мелони в Киев. Россияне устроили кибератаки против органов власти Италии
В среду, 22 февраля, россияне устроили серию направленных кибератак против государственных учреждений Италии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, которое приводит The Guardian.
Он отмечает, что хакеры атаковали итальянские компании и государственные учреждения, включая сайты Министерства обороны Италии и полиции.
Таяни считает, что это может быть местью со стороны РФ после того, как премьер-министр Джорджия Мелони посетила Украину.
Об атаках, нанесших ограниченный ущерб из-за наличия сильных систем киберзащиты, заявила российская группа NoName057. Хакеры отметили, что "Италия русофобская страна" и сослались на одобрение правительством шестого пакета военной помощи для Украины.
Напомним, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони во вторник, 21 февраля, приехала в столицу Украины.
Италия в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставит не только ЗРК SAMP-T, но и комплексы Skyguard и Spike.
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