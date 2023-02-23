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Месть за визит Мелони в Киев. Россияне устроили кибератаки против органов власти Италии

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Италия, Четверг 23 февраля 2023 16:07
Месть за визит Мелони в Киев. Россияне устроили кибератаки против органов власти Италии Фото: министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (Getty Image)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 22 февраля, россияне устроили серию направленных кибератак против государственных учреждений Италии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, которое приводит The Guardian.

Он отмечает, что хакеры атаковали итальянские компании и государственные учреждения, включая сайты Министерства обороны Италии и полиции.

Таяни считает, что это может быть местью со стороны РФ после того, как премьер-министр Джорджия Мелони посетила Украину.

Об атаках, нанесших ограниченный ущерб из-за наличия сильных систем киберзащиты, заявила российская группа NoName057. Хакеры отметили, что "Италия русофобская страна" и сослались на одобрение правительством шестого пакета военной помощи для Украины.

Напомним, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони во вторник, 21 февраля, приехала в столицу Украины.

Италия в рамках нового пакета военной помощи Украине предоставит не только ЗРК SAMP-T, но и комплексы Skyguard и Spike.

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